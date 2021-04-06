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Ankara Valiliği'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması

Ankara Valiliği, HDP eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 15:38
Ankara Valiliği'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada ''Hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır'' denildi.

İşte Ankara Valiliğinden yapılan o açıklama:

''Terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılanarak mahkûmiyet cezası Yargıtay ca onaylanan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin TBMM çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:

Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50”de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55’te cezaevine teslim edilmiştir.

Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır.''

Milletvekili

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