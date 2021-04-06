Ankara'nın en çok ziyaret edilen bürokratı!

İşi düşen ona koşuyor. Yolda kalan onu arıyor. Söylemeden hicap duyuyorum ama parası biten onu arıyor. O ise bunlarda benim görevim şiarı ile bakıyor.



‘'Belki de benim imtihanım'' da bu diyor. Tanışıklığım siyaseten olsa da bürokrat birisi ile ticaret yapacak halimiz de yok. Bence ikimizde ticareti bilmeyiz diye düşünüyorum. Siyasetten milletvekili seçilemedi ama herkesin gönlünden geçen bir milletvekili profili çizdiği aşikar. Bazı insanların yapısında, hamurunda, mayasında vardır. İnsanlarla muhabbet etmek, onları dinlemek, kısacası onlarla hem hal olmak.







İşte fakirlerin babası, yolda kalmışların yoldaşı, emeğini esirgemeyen, yardımcı olmayı zahmet değil de rahmet gören birisi Avşar Aslan.



Allah selamet versin. Ankara'da kimleri misafir etmedi ki, kimler gelip geçme di ki. Her yiğidin yanında bir babayiğit vardır. Avşar Aslan'ın yiğitliği aslında babasından gelmekte. Allah'ım uzun ömürler versin. Eli açıklığı, misafirperverliği kısacası babayiğitliği de babadan gelmedir.







Baba evin ve ailenin direği. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Yaslanacağı, ağabeyi, kardeşleri olmalı insanın. Duasını alacağı anası da.

Sarız'ın yiğit evladı Avşar Aslan. Allah ömrüne bereket versin. Ömrüne bereket katsın.



Aslan ailesinin tüm fertlerine de. Ben bir gazeteciyim. Köşe yazılarımı açıp bakın kimseye methiyeler düzmedim. Düzmemde.



Avşar Aslanı tanıyan birisi olarak, çalıştığı kuruma o kadar çok gelen giden var ki, sadece bir kaçının bana attığı mailden bazı notlar aldım. Hepsi bu. Yıllardır tanışlığımdan, tanıdığımdan dolayı da çok yazmak istedim.

