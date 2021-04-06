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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 2024'te İBB'yi yeniden kazanacağız!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; İstanbul’un gelecek 20 yılının planlamasını şimdiden yaptıklarını söyledi ve “2024’te daha güçlü bir oy oranıyla İBB’yi de yeniden kazanacağız” dedi.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 22:13
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 2024'te İBB'yi yeniden kazanacağız!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir özel televizyon kanalında şunları söyledi:

"Eski Yönetim - Yeni Yönetim diye bir ayrım yapmıyorum. AK Parti İstanbul Teşkilatı, 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübenin ışığında İstanbul'un gelecek 20 yılının planlamasını şimdiden yapıyoruz."

"İSTANBULLU HEMŞEHRİLERİMİZİN GÖNLÜ HALA BİZDEN YANA"

"Biz İstanbul'u kaybetmedik. Sadece İBB Başkanlığını kaybettik. İstanbullu hemşehrilerimizin gönlü hala bizden yana. 2024'te daha güçlü bir oy oranıyla İBB'yi de yeniden kazanacağız."

"94 RUHU'NUN ÖZÜNDE GENÇLER VAR"

"Kongrede ifade ettiğim gibi 94 Ruhu'nun özünde gençler var, kadınlar var, teşkilatımızın terini soğutmadan çalışması var ve en önemlisi Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya liderliği sahnesine çıkartmak var."

"Gençler, dünyayı değiştirme ideali taşır. Cumhurbaşkanımız size 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Gençler, yeni bir dünya mümkün. Gelin bunu birlikte başaralım!"

"Kadının siyasetin üstünde elinin olması siyasetin güzelleşmesi demek.. Kadının İstanbul'un üstünde elinin olması İstanbul'un güzelleşmesi demek.."

Ak Parti

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