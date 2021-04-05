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Türkiye'den kaç kişinin Facebook bilgileri çalındı? KVKK inceleme başlattı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Facebook'un yaklaşık 500 milyondan fazla kullanıcısının verilerini çaldırdığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, hangi ülkeden kaç kişinin verilerinin çalındığı da ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göreyse Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.

Teknoloji / 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:40
Türkiye'den kaç kişinin Facebook bilgileri çalındı? KVKK inceleme başlattı

Sosyal medya devi Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgilerinin bir hacker platformunda çevrim içi yayımlanmasının yankıları sürüyor.

106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin yer aldı.

Peki Türkiye'den kaç kullanıcı bu saldırının kurbanı? Bu soru Alon Gal'ın yaptığı araştırma ile cevap buldu.

Siber suçları inceleyen bir istihbarat şirketi olan Hudson Rock'ın teknoloji müdürü olan Alon Gal ülke ülke saldırıdan etkilenen kullanıcı sayısını açıkladı.

Bu araştırmaya göre, hacker'lar Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kişinin bilgilerini paylaşıldı. Başka bir deyişle Türkiye'deki her 4 kişiden 1'inin bilgileri hacker'lar tarafından ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu açıklanmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.

HANGİ ÜLKEDEN NE KADAR KİŞİNİN BİLGİSİ ÇALINDI?











Hindistan

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