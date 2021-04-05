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İstanbul Bahçelievler'de büyük panik! Alevler bir anda yükseldi

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda bütün çatıyı sararken, yangının olduğu sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 14:49
İstanbul Bahçelievler'de büyük panik! Alevler bir anda yükseldi

Bahçelievler'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Bahçelievler Zafer Mahallesi Kaptan Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binada oturanlar hızla dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının olduğu sokak geçici bir süreyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında çatıda hasar meydana geldi.

Binanın giriş katında oturan Mevlide Aşkın, 'Yeni geldim bir de baktım her taraf batmış. Çatı katında olmuş. Ben giriş katında oturuyorum. Sebebini hala öğrenemedim. Gelen suyu dışarıya çıkarmaya çalışıyorum ben de. İyi ki kimseye bir şey olmadı. Buna şükür' dedi.

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