Fazıl Say'dan CHP'ye: Siz kazanamazsınız kardeşim

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından 'CHP'ye nacizane bir eleştiri' başlığını kullanarak bildiri yayınladı.



Muhalefetin korkusuna vurgun yapan Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



'SİZ KAZANAMAZSINIZ KARDEŞİM'

'Ne zaman Halk Tv'de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP'liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; KORKU! Korku, korku... Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez. Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz! Siz laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak?



'SİZ ATATÜRK'Ü HİÇ ANLAMAMIŞSINIZ'

'Olanın iyisi' Bu ama öyle bir konu değil.. Salgını, şu tüm hataları, Türkiye'nin durumunu; her şeyi... Siz Atatürk'ü hele hiç anlamamışsınız, anlamadığınız Atatürk'ün malesef tahmini 100 yıl gerisindesiniz, korku yılı olarak da 100 ışık yılı gerisindesiniz, Atatürk 'bugünkü sizin' çok ilerinizde, sandığınızdan da ilerisinde. Çünkü 'korkmuyordu' o. Korku ışık yıllarıyla ölçülür...



'BİZE CESUR İNSANLARLA GELİN'

Siz korkunun çağındasınız. Ve malesef bunu bize yansıtıyorsunuz ve bizi eritiyorsunuz. Bize; bu ülkede, özellikle gençlere, ve kadınlara, gerçek anlamda umut vermemenizin nedenidir; bu korku. Tek tavsiyem var kardeşim; içinizde korkmayanların sayısını arttırın. Gençler cesur, kadınlar cesur, sayısını arttırın. Bırakın korkuyu. Bize cesur insanlarla gelin. Sıkışıp kalmışlığınızı atın. Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes! Güven verin.'