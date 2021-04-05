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Deşifre: Bildirinin 1. sıradaki ismi Ergun Mengi küresel çetenin üyesi çıktı! İşte NATO'nun arkasındaki ahtapot...

Cuntacılığa özenen emekli 104 amiral, gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne yönelik bildiri yayınladı. Bildiriyi imzaya açan ismin emekli Tuğamiral Ergun Mengi olduğu konuşuluyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu Global İlişkiler Forumu (Global Relations Forum) üyesi Mengi'nin Atlantik ötesi korkunç bağlantıları dikkat çekti. İşte dünyayı yöneten karanlık örgüt ve üyesi Ergun Mengi...

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:13
Deşifre: Bildirinin 1. sıradaki ismi Ergun Mengi küresel çetenin üyesi çıktı! İşte NATO'nun arkasındaki ahtapot...

Hükümete yapılan darbe tehditli bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin bildiriyi emekli amirallere imzaya açtığı konuşuluyor.

Türkiye'yi de içine alan federatif PYD terör devleti kurulmasını isteyen Türker Ertürk, ABD'li Neocon örgütü CFR-Global İlişkiler Forumu'ndan Ergun Mengi, CFR-WINEP'in uzmanı Çevik Bir'in yetiştirdiği Atilla Kıyat.



Alçak bildirinin organizatörleri Esed'in DHKP-C'li katili Mihraç Ural ile aynı karede...

BİLDİRİNİN ÖNCÜSÜ EMEKLİ TUĞAMİRAL ERGUN MENGİ'NİN EFENDİLERİ

Hükümete yapılan darbe tehditli bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin bildiriyi emekli amirallere imzaya açtığı konuşuluyor. TSK'nın yapısına uymayan bir şekilde rütbe sıralamasındaki başıbozukluk dikkat çekerken, Mengi'den daha üst rütbeli emekli amiraller olmasına rağmen ilk sırada kendisinin yer alması şüphe uyandırıyor. Öte yandan Ergun Mengi, Global İlişkiler Forumu (Global Relations Forum) isimli STK'nın az sayıdaki üyelerinden biri...



TAPINAĞA GİRİŞ

Global İlişkiler Forumu (GİF), sadece 150 kadar üyesi bulunan ABD ve AB'de görev yapmış diplomat ve askerler ile Türkiye'nin elit iş insanlarının 'Koç, Sabancı, Doğan' oluşturduğu elit bir yapı. (Sitelerinde üyeleri rahatlıkla görülebilir) Bu elit isimlerin ortak özellikleri Batıcı / Atlantikçi bloğa sadakatleri...



KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE

Ayrıca GİF, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (Council on Foreign Relations) Türkiye şubesidir.

CFR'nin kurduğu küresel Council of Councils (Konseyler Konseyi) (CoC) isimli örgütün parçasıdır. CoC, ABD'nin ünlü 'insan hakları' vakıflarınca fonlanıyor.



CFR'NİN AKILALMAZ ÜYELERİ

Ergun Mengi'nin üyesi olduğu GİF'in, bileşeni olduğu CoC'yi kuran CFR, görünürde Think Tank (düşünce kuruluşu), gerçekteyse ABD'nin gölge hükümeti kabul ediliyor. Küresel şirketlerle politikacıların buluştuğu, içinden ABD Başkanları ve bakanlar çıkarmış karanlık bir örgüt...

Biden'dan Ford'a, Gorbaçov'dan Hoover'a, Rockefeller'dan Şevardnadze'ye, Agnelli'den Albright'a kadar büyük dünya ülkelerinin siyasi ve ekonomik liderleri CFR'ye üye. Bu dünya hükümetinin diğer üyelerinden bazıları; George H. W. Bush, Hillary-Bill Clinton, Abramowitz, Abizaid, Brzezinski...

ŞEYTANI GÖREN SORULAR

Peki bildiriye imza atan Atatürkçü subaylar metni kimin önlerine koyduğunu görmedi mi? Damardan NATO'cu Kıyat, 'Laik olduğu için' PYD'yi tercih eden Türker Ertürk dikkatlerini çekmedi mi? 101 emekli amiral NATO'cu tezgaha mı düştü yoksa göbekten mi bağlı? Emekli amiralleri destekleyen muhalif medyası bu gerçekleri bilmiyor mu?

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