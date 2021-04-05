CHP ve yandaşlarının yalan rüzgarı hız kesmedi!

CHP ve yandaşları yalan söylemeye devam ediyor.



Sosyal medyada toplumsal algıyı manipüle etmek için birçok yalan servis eden belli yayın organları ve CHP'nin öden gelen isimlerinin dolaşıma soktuğu yalanlar bir kez daha açığa çıktı.



CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü Gazetesi ve ODA TV başı çekti.



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