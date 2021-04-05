CHP’li Selin Sayek Böke'den darbe imasında bulunan amirallere skandal destek

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, darbe imalı skandal bir bildiri yayınlayan 104 eski amirale sosyal medya hesabından destek verdi.



İhanet bildirisini 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendiren Böke, 'Bundan anayasal düzeni yıkma girişimi çıkarmak, kumpas davaları dönemini anımsatıyor' iddiasında bulundu.



Böke yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



'Emekli amirallerin açıklaması anayasal ifade özgürlüğüdür. Bundan anayasal düzeni yıkma girişimi çıkarmak, kumpas davaları dönemini anımsatıyor. İktidar, gözaltılarla korku yaratmak, sessizlik sağlamak istiyor. Toplumun tüm kesimlerinin ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.'