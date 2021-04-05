USD (Alış - Satış) : 8,04 - 8,05 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Avukat kadına Tinder aşkı şoku! 'Doktorum' deyip 300 bin lira dolandırdı...

Tinder isimli sosyal medya platformunda kendisini kadın doğum doktoru olarak tanıtan şahıs, genç avukatı dolandırdı. Avukatlık yapan genç kadın, dolandırıldığını 4 ay sonra farkına varınca kendisini evlenme vaadiyle kandıran ve yaklaşık 300 bin TL parasını alan dolandırıcı şahsa dava açtı. Dolandırıcı şahıs, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sonucu 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:49
Avukat kadına Tinder aşkı şoku! 'Doktorum' deyip 300 bin lira dolandırdı...

Avukatlık yapan 29 yaşındaki D.E. isimli genç kadın Tinder isimli sosyal medya platformunda 29 yaşındaki U.A. isimli şahısla tanıştı. Sosyal medyadan konuşan ikili, bir süre sonra görüşmeye başlayarak sevgili oldu. Aslında müzisyenlik yapan U.A. isimli şahıs, Tinder'da genç avukata kendisini bekar ve kadın doğum doktoru olarak tanıttı.

'EVLENECEĞİM ADAM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Yaklaşık 4-5 ay sonra U.A.'nın yalan söylediğini anlayan D.E., dolandırıldığını fark edince dolandırıcı U.A.'dan şikayetçi oldu. İlişki sürecinde tutuklu sanık U.A.'nın kendisine şeker hastası olduğunu, annesinin de kalp hastası olduğunu, kardeşinin de hasta olduğunu söyleyerek tedavileri için para gerektiğini, bu yüzden de sanığın kendisinden para talep ettiğini belirten avukat D.E., devamında 'Evleneceğim adam olarak düşündüğümden bu duruma üzüldüm, kendisine tedavi için yaklaşık 250 bin TL para gönderdim. Sevdim, aşık oldum, beni bu şekilde kandırdı. Sonrasında bana alacağı araba elime geçmeyince ve para talepleri bitmek bilmeyince şüphelenmeye başladım.' şeklinde konuştu.



Tutuklu sanık U.A. ise mahkemedeki savunmasında, kendisini Tinder isimli sosyal medya uygulamasında doktor olarak tanıttığını, evli olduğunu sakladığını, aslında müzisyen olduğunu ve barlarda çalıştığını söyledi. Evli olduğunu söyleyemediğini belirten U.A. cinsel tacizde bulunmadığını ifade etti. Mahkeme, tutuklu sanık U.A. hakkında ise 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı' suçlarından 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement