81 ilde 910 dernek 408 vakıf 27 üniversite 114 oda 550 sendika 46 federasyon emekli amirallerin darbe imalı bildirisine suç duyurusu

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.



BİLDİRİ KINANDI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



104 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiriye karşı tepkiler sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşları bildiriyi kınadı, amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.