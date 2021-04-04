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Vesayetçi amirallere bir destek de terör sevici HDP'den!

Darbe imalı gece yarısı bildirisi ile tepkileri üzerine çeken vesayetçi amirallere bir destek de PKK sevici HDP'den geldi.

Güncel / 04 Nisan 2021 Pazar 23:56
Vesayetçi amirallere bir destek de terör sevici HDP'den!

PKK ve terörist sevici HDP, vesayetçi amiralleri destekleyen bir mesaj yayımladı.

'Darbelere karşıyız' iddiası
Darbe imalı gece yarısı bildirisine ilişkin resmi twitter hesabından paylaşımda bulunan terör ve terörist sevici HDP yönetimi, önce darbelere karşı olduklarını iddia ederek, 'Türkiye'de, gerek askeri gerek sivil olsun her türlü darbe veya darbe girişimi ağır yıkımlara yol açmıştır. Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir.' ifadelerini kullandı.

Vesayetçilere destek vererek iktidarı hedef aldılar!
Ardından vesayetçi amirallere destek vererek AK Parti iktidarını hedef alan terör ve terörist sevici HDP yönetimi şunları söyledi:

'Ancak demokratik siyasete darbe yapmak konusunda sicili kapkara olan bu iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır. Çare güçlü demokrasinin tesisi ve gerçek adaletin sağlanmasıdır.'

Ak Parti

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