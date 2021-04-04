Skandal bildirideki saat detayı!

103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepkiler peş peşe geldi. Bildiriye sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şunları söyledi:



'Bildirinin yayınlandığı saat ve içerik noktasında eski alışkanlıkların devam ettiğini

görüyoruz. Eskiden değişimler söz konusu olduğunda birileri düğmeye basmaya

çalıştı. 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı milletimizi gereken cevabı verdi.

Emekli amiraller ve söyledikleri ifadelere bakılacak olursa kabul edilebilecek

ifadeler olmadığını söyleyebiliriz. Emekli, eski Türkiye özlemi olan kişilerin açıkçası

yapmış olduğu bir bildiri.. Burhan Altıntop tarzı bir komedi, insanların gülüp

geçtikleri obje haline dönmüştür. CHP'nin tavrı, CHP burada amalarla bunu

meşrulaştırma noktasına gitmiştir. İlk etapta tepki vermeden sessiz kalmayı

yeğleseler de daha çok meşrulaştırma içinde olduklarını görüyoruz.



Şu anda Montrö anlaşması ile alakalı çalışma olduğunu hiç kimse duymadı. Bu

anlaşmaların tamamı ülkemizin menfaatleri doğrultusunda taraf olan ülkelerle

oturulup her zaman müzakereler yapılabilir.

Başsavcılığın bir suç unsuru olduğu kanaatinde ki soruşturma açmıştır. Bu konu

gündemimizin ana maddelerinden biri olacaktır



Bildirinin zamanlaması, yine gece yarısı bildirisi... Hem mavi vatanda, hem

Azerbaycan'da, Libya'da önemli kazanımlar elde etmiş, emekli olmadan önce

muvazzaf askerken mavi vatanla ilgili konum ortaya koymamış kişilerin

donanmanın en güçlü olduğu zamanda... Uluslararası boyutu olduğunu da

düşünüyorum



Bildiriyi çok da dikkate alıyoruz değil. Muvazzaar tarafından bildirilere muhatap

olmuş bir iktidarız. Zamanı ve dönemi itibari ile baktığımızda yaptığımız dış

politikadaki hamlelerin birilerini ciddi anlamda rahatsız ettiğini, eylemlerini devam

ettireceklerini gösteriyor.'

