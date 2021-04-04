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Skandal bildirideki saat detayı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan skandal bildiri için ''Yine gece yarısı bildirisi... Uluslararası boyutu olduğunu da düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Siyaset / 04 Nisan 2021 Pazar 12:35
Skandal bildirideki saat detayı!

103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepkiler peş peşe geldi. Bildiriye sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şunları söyledi:

'Bildirinin yayınlandığı saat ve içerik noktasında eski alışkanlıkların devam ettiğini
görüyoruz. Eskiden değişimler söz konusu olduğunda birileri düğmeye basmaya
çalıştı. 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı milletimizi gereken cevabı verdi.
Emekli amiraller ve söyledikleri ifadelere bakılacak olursa kabul edilebilecek
ifadeler olmadığını söyleyebiliriz. Emekli, eski Türkiye özlemi olan kişilerin açıkçası
yapmış olduğu bir bildiri.. Burhan Altıntop tarzı bir komedi, insanların gülüp
geçtikleri obje haline dönmüştür. CHP'nin tavrı, CHP burada amalarla bunu
meşrulaştırma noktasına gitmiştir. İlk etapta tepki vermeden sessiz kalmayı
yeğleseler de daha çok meşrulaştırma içinde olduklarını görüyoruz.

Şu anda Montrö anlaşması ile alakalı çalışma olduğunu hiç kimse duymadı. Bu
anlaşmaların tamamı ülkemizin menfaatleri doğrultusunda taraf olan ülkelerle
oturulup her zaman müzakereler yapılabilir.
Başsavcılığın bir suç unsuru olduğu kanaatinde ki soruşturma açmıştır. Bu konu
gündemimizin ana maddelerinden biri olacaktır

Bildirinin zamanlaması, yine gece yarısı bildirisi... Hem mavi vatanda, hem
Azerbaycan'da, Libya'da önemli kazanımlar elde etmiş, emekli olmadan önce
muvazzaf askerken mavi vatanla ilgili konum ortaya koymamış kişilerin
donanmanın en güçlü olduğu zamanda... Uluslararası boyutu olduğunu da
düşünüyorum

Bildiriyi çok da dikkate alıyoruz değil. Muvazzaar tarafından bildirilere muhatap
olmuş bir iktidarız. Zamanı ve dönemi itibari ile baktığımızda yaptığımız dış
politikadaki hamlelerin birilerini ciddi anlamda rahatsız ettiğini, eylemlerini devam
ettireceklerini gösteriyor.'

Ak PartiLibya

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