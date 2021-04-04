Şentop'tan alçak bildiriye sert tepki!

103 amiral eskisi bir araya geldi, milli iradeyi hedef alan skandal bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiri toplumun her kesimi tarafından lanetlenirken bu rezaletin altına imzasını atan emekli amirallere çok sert tepki gösterildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! ifadelerini kullanırken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü" dedi. İşte skandal bildiriye dair tüm detaylar ve gösterilen tepkiler...