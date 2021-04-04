MHP'li Sadir Durmaz'dan Mansur Yavaş'a zor soru!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 103 amiralın bildirisine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmayan Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden seslendi.



Durmaz paylaşımında "Sözde demokratik tavır sergileyerek yasal olarak atanan Boğaziçi rektörüne mektup yazıp istifasını isteyen

Mansur Yavaş, 103 emekli amiralin tehditkâr, vesayetçi ve hadsiz bildirisi için de bir mektup yazmayı düşünüyor musun?" ifadelerini kullandı.