Meral Akşener'den hain bildiriye ilişkin ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan hain Montrö bildirisiyle ilgili olarak açıklama yaptı.



Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;



- Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır.



- Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.



- Herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı.



- İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine müsaade etmeyecektir.