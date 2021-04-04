Meral Akşener'den hain bildiriye ilişkin ilk açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin hain Montrö bildirisine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan hain Montrö bildirisiyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Meral Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;
- Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır.
- Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.
- Herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı.
- İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine müsaade etmeyecektir.