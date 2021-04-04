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Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye sahip çıkan muhalefete sert tepki: Bir kere de milli iradeden yana olun!

Dün, 104 eski amiralin yayınladıkları darbe imalı sözde bildiri tepkilerin hedefinde yer alırken, muhalefet kanadı emekli amirallere destek verdi. Bazı isimler yaptıkları açıklamalar ile sözde bildiriye sahip çıkarken, Cumuhrbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bildiriye sahip çıkanların isimlerini tek tek sayan Altun, "Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun!" dedi.

Güncel / 04 Nisan 2021 Pazar 23:29
Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye sahip çıkan muhalefete sert tepki: Bir kere de milli iradeden yana olun!

Dün gece saatlerinde 104 emekli amiral yayınladıkları darbe imalı bildiri ile AK Parti hükümetini ve Kanal İstanbul projesini eleştirmişti. Sözde bildirinin yayınlanmasından kısa süre sonra tepkiler art arda gelirken, muhalefet kanadındaki bazı isimler bildiriye sahip çıktı.

ALTUN İSİM İSİM YAZIP TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle İYİ Partili Aytun Çıray darbe imalı bildiri için 'Altına imza atarım' ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun darbe imalı bildiriye sahip çıkanları tek tek sayıp eleştirdi.

'BİR KERE DE MİLLİ İRADEDEN YANA OLUN'

İYİ Parti ve CHP ittifakına dikkat çeken Altun, 'Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun!' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BU ZİHNİYETTEN ÇOK ÇEKTİ'

Açıklamalarına devam eden Altun, 'Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin' dedi.

'MİLLETİN İRADESİ SİZİN HAİN PLANLARINIZDAN GÜÇLÜDÜR'

Altun açıklamasına şu şekilde devam etti: 'Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletmizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür'

Ak PartiAytun ÇırayRecep Tayyip Erdoğan

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