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Ekrem, İstanbul’un parasını şahsi reklâmına harcıyor

Seçim öncesi ‘İstanbul’un yeteri kadar kaynağı var’ diyen, seçim sonrası ise borçlanma rekoru kırarak insanların zekât parasına dahi göz diken CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbulluların parasını şahsi reklâmları için Facebook’a akıttığı ortaya çıktı.

Güncel / 04 Nisan 2021 Pazar 10:07
Ekrem, İstanbul’un parasını şahsi reklâmına harcıyor

Seçim öncesi ‘İstanbul'un yeteri kadar kaynağı var' diyen, seçim sonrası borçlanma rekoru kırarak insanların zekât parasına göz diken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, mega kentin kaynaklarını nereye akıttığı ortaya çıktı. Skandalları bitmeyen İmamoğlu'nun, PR çalışması için Facebook üzerinden yurt genelinde reklam çalışması başlattığı öğrenildi. “İsraf düzeni son bulacak” sloganıyla göreve gelen CHP'li İmamoğlu, İstanbul'un kaynaklarını kendi PR'ı için savurmaya devam ediyor. Müzayede müzayede dolaşarak İBB kesesinden mütedeyyin cenahı etkileyecek tablo ve el yazması Kur'an-ı Kerim alan İmamoğlu, diğer yandan yurt genelinde reklam çalışması başlattı.

Facebook'a 362 bin 34 TL

Sosyal medyada platformu Facebook'a sadece son haftada 5,8 bin lira aktaran İmamoğlu, 81 ilde siyasi içerikli reklamlarını yayımlıyor. 16 milyon İstanbullunun parasını kişisel çıkarları için harcayan İmamoğlu, ödemeyi ise İBB'ye ait İstanbul Dijital Medya A.Ş. kasasından yapıyor. İmamoğlu, 4 Ağustos 2020 ile 31 Mart 2021 arasını kapsayan 8 aylık sürede Facebook'a 362 bin 34 TL akıtırken, konuma göre reklam harcamasında İstanbul'un ardından Ankara, İzmir ve Bursa geliyor.



Tunceli'de reklam

CHP'li İmamoğlu'nun reklam verdiği iller sıralamasında en arkada ise Iğdır, Bayburt ve Tunceli yer alıyor. CHP'li belediyelerin performanslarının ölçüldüğü bir ankette “en büyük memnuniyetsizlik” oranıyla başarısızlığı tescillenen İmamoğlu, hizmet üretmek yerine reklam çalışması yapmaya devam ediyor. Seçim sürecinde “İstanbul'u kendi öz kaynaklarıyla yöneteceklerini” söyleyen ve göreve geldiği bir buçuk yıllık süre içinde kadim şehri 20 milyar TL borçlandıran İmamoğlu'nun, 16 milyon vatandaşımızın parasını kişisel çıkarları için harcıyor. Dişe dokunur tek icraatı olmayan CHP'li İmamoğlu'nun bir haftalık Facebook reklam ödemesi ise 25 Mart-31 Mart 2021 tarihi baz alındığında 5 bin 876 TL'ye tekabül ediyor. CHP'li İmamoğlu'nun İstanbul'un kaynaklarıyla yurt genelinde kendi reklamını yapması, İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor yorumlarını da beraberinde getiriyor.

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