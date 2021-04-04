“Deniz Aslanları” imzasıyla bir bildiri daha yayınlandı, tarikat vurgusu dikkat çekti

103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisine ilişkin tartışmalar Türkiye’nin gündemine düşerken bir bildiri de ‘Deniz Aslanları’ndan geldi. Odatv’nin haberine göre 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim almış “Deniz Aslanları” imzasıyla yayımlanan bildirinin tam metni şöyle:



“Atatürk’ten miras aldığımız ilke ve devrimlerin, Atatürkçü Düşünce Sisteminin özümsenmesi ve yaşam tarzı haline getirilmesine engel olabilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini askerin yüreğinden atmaya, TSK’ya irticai ve bölücü görüşleri benimsemiş kişilerin alınmasına yol açabilecek son askeri yönetmelik/yönerge düzenlemelerinin; TSK’nın birlik ve beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez temel niteliklerine (demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliği) bağlılığına zarar verebilecek özellikte olduğunu görmekten büyük kaygı duymaktayız.



Ayrıca Devlet, Cumhuriyet ve Liyakat Nişanları’ndaki Türkiye Cumhuriyeti (TC) ifadesi ve Atatürk kabartmasının çıkartılması ve çeşitli tarikat ve cemaat faaliyetlerine alenen ve resmi üniforma ile katılma cüreti gösteren Silahlı Kuvvetler personelinin görüntüleri de kaygı verici gelişmelerdir.



Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına giriş koşullarıyla ilgili yönetmelikte “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” şartının kaldırılmasının, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Atatürkçü Düşünce Sisteminin, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılığın ve savunuculuğunun yapılmasının Harp Okullarına alınacak üniversite mezunlarıyla ve astsubaylarla ilgili eğitim yönergelerinden çıkarılmasının, TC ve Atatürk’ün nişanlardan çıkartılmasının Türk Ulusunun bağrındaki Atatürk ve Türk Ordusu sevgisini, Cumhuriyet ve devrimleri yıpratacak nitelikte olduğunu düşünüyoruz.



“Ey Millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılmasını hedef alan, bu hedefe ulaşmak için akıl ve bilimin yol göstericiliğini benimseyen dinamik ve demokratik bir dünya görüşüdür. Geri döndürülemeyecek bir güçle kendi yatağında akan Atatürkçü Düşünce Sisteminin durdurulması mümkün değildir.



Atatürk’ün gösterdiği yolda çağdaş eğitim almış bizlerin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı tamdır. Anayasamızın ilk 3 maddesinde yer alan Devletin yönetim biçimi, Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentine dair hükümlere sadakatle bağlıyız. TSK’ya ilişkin yönetmelik ve yönergelerde, Devlet, Cumhuriyet ve Liyakat nişanlarında yapılan bu düzenleme faaliyetlerinin uygun olmadığını düşünüyor ve itiraz ediyoruz.



Anayasamızın Başlangıç kısmında hiçbir faaliyetin Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği açıkça yazmaktadır. Bu nedenle bu düzenleme faaliyetlerinin yanlış olduğunun görülmesini ve korunma görmeden düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu düzenlemelerin sorumluluğunu sadece siyasilere yüklemek de doğru değildir. Bu yanlışları bugünden görmek ve uyarmak her Türk vatandaşının görevidir.



Demokrasiye aşık olan Türk evlatları olarak son sözümüz; “ATATÜRK’ten, Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Cumhuriyet’in niteliklerinden vazgeçilmez”dir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”



Bildiriye imza atan isimler ise şöyle:



Alaettin SEVİM

Ali YÜCEYİĞİT

Atilla İhsan GÜLER

Aydın OKTAYKAN

Aykut Uğur TUNCA

Bayram Serdar ARDUÇ

Bülent TARIM

Cem KAÇAR

Cengiz KESOĞLU

Cengiz TOKER

Cüneyt KOŞU

Doğan ÇIRAKOĞLU

Eren Güneş KAYAN

Ergun YOLSEVER

Ertuğrul PEKER

Fatih KAYAKUZGUN

Gürkan PEKESİN

Hadi BAŞMAN

Hakan KARA

Hür AKTAŞ

Hüseyin HANÇER

İbrahim ÜNÜBOL

İsmet EREN

Kemal EGEMEN

Kenan ÇELİK

Levent ÇAM

Levent KURTOĞLU

Levent KUTLAY

Maruf BABAOĞLU

Mert YANIK

Mesut ÖZEL

Muhittin ÜNER

Nizam KAHRAMAN

Orhun KURAN

Ömer Lütfi ÖZCAN

Ömer Lütfi YILMAZ

Selçuk GÖKER

Semih BAŞMAN

Süleyman BAYRAMOĞLU

Turgut İPEK

Ümit ARTAR

Ümit METİN

Vecihi KAYIBOĞLU

Yalçın TAŞPINAR

Yavuz Vural ATİLLA

Zafer ÇALIŞKAN