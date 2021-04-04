Darbe bildirisine bir tepkide Jandarma Komutanlığı'ndan!

103 emekli amiralin AK Parti hükümetini hedef alan darbe çağrışımlı skandal bildirisine Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sert bir tepki geldi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter adresinden “Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız” mesajıyla yapılan paylaşımda, “Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir” denildi.