CHP'li Mansur Yavaş'tan 21 Şubat 2020'de kurulan 4BEY'e 34 günde 1,3 milyonluk iki ihale!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldiğinden bu yana kamuoyu önünde dile getirdiği, “şeffaf, rekabetçi ve Belediye karı gözetilen” ihale söylemi her gün yeni bir skandalla yalanlanıyor.



Katıldığı canlı yayınlarda, davet usulü diye bilinen Kamu İhale Kanunu'nun acil iş kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını düzenleyen 21 b kapsamında ihale yapmadığını, ihalelerde 40-50 firmanın rekabet ettiğini dile getiren Ankara Büyükşehir'in CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ı yine kendi yaptıkları ihale belgeleri yalanladı.

Yavaş'ın, sadece 2020'nin 12. Ayına kadar 21b kapsamında yaptığı ihale sayısının 75 olduğu görülürken, bu ihalelerin adrese teslim olduğu, ihale alan şirketlerin, ihalelerden sadece birkaç gün önce kurulduğu ortaya çıktı.







21 ŞUBAT 2020'DE KURULAN 4 BEY FİRMASINA İLK 1 AYDA 1,3 MİLYONLUK İHALE



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın ihalelerle ilgili “şeffaf, rekabetçi ve Belediye karı gözetildiği” yönündeki söylemlerini yalanlayan ve adeta “teslim edilecek adres hazırlandığı” şüphelerini güçlendiren süreçlerden biri 4BEY Turizm, Gıda ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketine verilen, Biri Ankara Büyükşehir Belediye iştirakı olan BELPA'ya diğeri de Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı tarafından KUMANYA ve ÇEŞİTLİ GIDA MALZEMESİ ALIM İŞİNİ içeren iki ihale.



AVAZTÜRK'ün belgelerine ulaştığı ve AVAZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır tarafından Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit Programında da açıklanan SKANDALA göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan BELPA A.Ş, 28 Şubat 2020 tarihinde “Çeşitli Gıda Malzemesi Temini için” Kamu İhale Kanununun 4734 maddesi 3-g bendinden 705 bin 249 TL 65 kuruşluk Mal Alımı ihalesine çıkar. 2020/115723 numarasıyla kayıtlara geçen ihaleyi, 680 bin 449 TL 41 kuruş teklif veren 4BEY Turizm Gıda ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi alır. Yapılan araştırmada, şirketin ikisi Beypazarında biri Eskişehir'de ikamet eden 3 ortak tarafından kurulduğu, şirketin 21 Şubat 2020 tarihinde tescil edildiği, tescilin de 25 Şubat 2020 tarih ve 10023 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandığı ortaya çıkar.



Ankara Büyükşehir Belediye iştirakı olan BELPA A.Ş'nin 700 bin TL'yi aşan gıda malzemesi alım işi ihalesinden sadece 7 gün önce 21 Şubat 2020'de tescil edilen 4BEY LTD.ŞTİ., BELPA'nın bu ihalesinden sadece 1 ay sonra 23 Mart 2020 günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 21b kapsamında yapılan pazarlık usulü ihalede de ortaya çıkar.İhaleden sadece 1 ay önce kurulan ve ortakları Beypazarlı olan 4BEY LTD.ŞTİ. firması Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 633 bin 790 TL'lik Kumanya Malzemesi Alım işi ihalesini GEÇERLİ TEK TEKLİF sahibi olarak 614 bin 450 TL teklifle alır.