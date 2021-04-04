CHP'den darbe imasında bulunan 103 amirale destek: Özkoç tebrik etti

Emekli 103 amiralin yayımladığı skandal bildiriyle ilgili CHP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Darbe imasında bulunan bildirinin 'vatansever eleştiri' olduğunu söyleyen Özkoç, "Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" dedi. Bildiriye sahip çıkan CHP Sözcüsü Öztrak, ''AK Partinin buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'de halkın tepkisini çeken 103 emekli amiralin darbe imasında bulunduğu bildiriyi tebrik ederek karşılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum'' dedi.
Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz’un önünde de sonunda da dimdik durdular...'' ifadelerini kullandı.