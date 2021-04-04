CHP'den darbe imasında bulunan 103 amirale destek: Özkoç tebrik etti

Türkiye'de halkın tepkisini çeken 103 emekli amiralin darbe imasında bulunduğu bildiriyi tebrik ederek karşılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum'' dedi.



Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz’un önünde de sonunda da dimdik durdular...'' ifadelerini kullandı.







