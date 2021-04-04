Binali Yıldırım'dan darbe bildirisine sert tepki!

Binali Yıldırım sosyal medya hesabında 103 amiralin hain bildirisine tepki gösterdi.



Paylaşımı şöyle;



'15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası' ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur.'



Ancak bilinmelidir ki,darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek.



Aziz Türk Milleti; istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdigini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir.



Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır.'

