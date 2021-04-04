Berna Laçin koronavirüs aşısı oldu

Hükümete yönelik muhalifliğiyle gündeme gelen isimlerin başında olan Berna Laçin, koronavirüs aşısı yaptırdı.



Laçin, yaptırdığı aşıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.



BİONTECH'İ SEÇTİ

Paylaşımında Biontech aşısı olduğunu vurguluyan Berna Laçin, 'Ben Biontech aşımı oldum darısı herkesin başınaaaaaaaaaaaaaaa Şemsiye çikolatayı hakettim' dedi.



BASIN ÇALIŞANI KARTIYLA AŞI YAPTIRDI

Laçin, takipçilerine aşının yan etkisi olursa paylaşacağını da sözlerine ekledi.



Öte yandan Berna Laçin, basın çalışanı kartına sahip olduğu için aşı yaptırdığını da söyledi.