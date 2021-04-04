Bakan Gül'den 'darbe imalı bildiriye' tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin. Köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer" açıklamasında bulundu.