Atilla Kıyat: Suçlayanlar utanç duyacak

Dün gece yarısı Deniz Kuvvetleri'nden emekli 103 eski amiral gündemde olan İstanbul Sözleşmesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni konu edinerek, milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran skandal bir bildiri yayınladı.



O bildiriyi yayınlayan amirallerden birinden ilk açıklama geldi...



Emekli amiraller' bildirisindeki imzacılardan emekli Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat gelen tepkilere ilişkin olarak, 'Suçlayanlar utanç duyacak' açıklamasını yaptı.



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Kıyat Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, '103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır.' ifadesini kullandı.







