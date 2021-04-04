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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten amirallerin skandal bildirisine tepki: Seçilmiş iradeye yönelik ilkel dili kınıyoruz

Gündeme bomba gibi düşen 103 emekli amiralin darbe çağrışımı yapan bildirisine karşı tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yayımlanan bildiriye ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir" açıklamasında bulundu.

Siyaset / 04 Nisan 2021 Pazar 10:56
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten amirallerin skandal bildirisine tepki: Seçilmiş iradeye yönelik ilkel dili kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli askerlere tepki gösterdi.

Çelik, bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

"EN GÜÇLÜ CEVAPLARI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, “Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimiz için güçlü bir mücadele verirken, birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, “Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz.

BAŞKOMUTANI HEDEFE KOYMANIN KARŞILIĞI BELLİ

Kaldı ki Mavi Vatanda mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir.

Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir.

Deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak, cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve mavi vatana sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ak PartiÖmer Çelik

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