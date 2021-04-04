103 emekli amiralin sözde bildirisinde dikkat çeken FETÖ detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına, hükümete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı 103 Emekli Amiral'in darbe hayaliyle kaleme aldıkları bildiri 15 Temmuz ihanet girişimi referanslı duyuruldu.



15 Temmuz’dan 3 gün sonra 103 general ve amiral gözaltına alındı.



4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli amiral ortak bildiri yayınladı.



Bu bildiri zaman aralığı olarak 15 Temmuz’un yıl dönümüne tam 103 gün kala yayınlandı.



