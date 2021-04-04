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103 emekli amiralin akıl hocası Yılmaz Özdil mi? Yılmaz Özdil 3 gün önce bildiride imzası olan amiralleri yazmış!

Gece yarısı 103 hadsiz amiralin iktidarı hedef alan bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Söz konusu bildiride imzası bulunan 6 emekli amiralin ismi 3 gün önce Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in köşe yazısında yer aldığı ortaya çıktı. Özdil, 1 Nisan 2021 tarihli “İrtica” başlıklı köşe yazısında, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelik değişikliği üzerinden hükümeti hedef aldı ve “Türk silahlı kuvvetlerine bunu reva gören millete, tarikat silahlı kuvvetleri yakışır diye düşünüyorum” iddiasında bulundu.

Güncel / 04 Nisan 2021 Pazar 14:04
103 emekli amiralin akıl hocası Yılmaz Özdil mi? Yılmaz Özdil 3 gün önce bildiride imzası olan amiralleri yazmış!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 1 Nisan 2021 tarihli "İrtica" başlıklı köşe yazısında, Harp Okullarına giriş koşullarını belirleyen yönetmelik değişikliği üzerinden hükümeti hedef aldı ve "Kimse kusura bakmasın, bu millet, takkeli Amerikan casuslarının, kravatlı talibanların kumpaslarıyla, mermi bile sıkmadan, kendi ordusunun kendi vatanında esir alınmasına gözyumdu. E, Türk silahlı kuvvetlerine bunu reva gören millete, tarikat silahlı kuvvetleri yakışır diye düşünüyorum" iddiasında bulundu.

6 AMİRAL 3 GÜN SONRA BİLDİRİYE İMZA ATTI

Yılmaz Özdil'in köşe yazısında ismi geçen emekli amiraller Can Erenoğlu, Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç, Deniz Cora, Atilla Kezek ve Türker Ertürk'ün 3 gün sonra (4 Nisan) AK Parti Hükümeti'ni hedef alan ve darbe imalı bildiriye imza attığı öğrenildi.

4 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ve 103 emekli amiral imzasının bulunduğu bildiride, AK Parti Hükümeti hedef alındı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.

İŞTE O YAZI

Yılmaz Özdil'in 1 Nisan tarihinde Sözcü gazetesinde yayınlanan "İrtica.." başlıklı yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Eğer ki bir millet, kendi donanmasını kendi eliyle batırıyorsa, Can Erenoğlu, Mehmet Otuzbiroğlu, Feyyaz Öğütçü, Kadir Sağdıç, Deniz Cora, Semih Çetin, Ali Deniz Kutluk gibi saygın ve yetkin amirallerimizin hapse atılmasına itiraz etmiyorsa, Kardak'a bayrağımızı diken Ali Türkşen'in tutuklanmasını armut gibi seyrediyorsa, deniz kuvvetleri komutanı olmak yerine, makamından vazgeçerek, pırıl pırıl kariyerini yakarak, hapse tıkılan arkadaşlarının yanında durmayı tercih eden günümüzün Çaka Bey'i Atilla Kezek'e kulak vermiyorsa, deniz harp okulu komutanı Türker Ertürk'ün "cemaatçi imamlar donanmayı kemiriyor" diye haykırarak istifa etmesini umursamıyorsa, layığını bulmuştur diye düşünüyorum."

Ak Parti

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