Yine muhafazakarlara saldırdı... Akşener'ci Yeniçağ'dan bir skandal daha

Milliyetçi, ülkücü çizgide olduğunu iddia etse de CHP'nin yolundan ayrılmayan İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, mütedeyyin kesimi hedef almaya devam ediyor. Benimsediğini iddia ettiği çizgi nedeniyle dindarlara daha yakın olması gerekirken, Sözcü zihniyetini aratmayan Yeniçağ, bu kez tam kapanma ve içki yasağı üzerinden Müslümanlara saldırdı.



İYİ Partili Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu gazete, alkol yasağının ardından sosyal medyada solcuların gündeme getirdiği, 'Şeriat geliyor' söylemi üzerinden skandal bir karikatür yayınladı. Karikatürde kadınların sakallı erkekler tarafından zorla kapatıldığı görüldü.







Bu ilk değil



Söz konusu karikatür, Yeniçağ'ın Müslümanları hedef alan ilk skandalı değil!.. Daha önce de, desteklediği partinin yalan söylemlerine sarılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan gazete, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı yılana benzeterek büyük bir rezilliğe imza atmıştı.









