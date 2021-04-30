Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Acil kullanım onayı verildi

Türkiye koronavirüsle mücadelede 3'üncü aşısını Rusya'dan alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün müjdesini verdiği ilk 50 milyon doz aşının ardından, Rus Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V'nin üretimi de artık Türkiye'de yapılacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sputnik V aşısı ile ilgili açıklaması şu şekilde;



'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.'