USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 09:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da otogarda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor.

TERÖRİSTLERİN KIYAFET OYUNU

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.



EMNİYETTE SERGİLENDİ

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ele geçirilen 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı emniyette sergilendi.

Sigara kartonlarının içine yerleştirilen alüminyum kutudaki patlayıcıların 4'ünün cep telefonu ile uzaktan komutalı, 2'sinin ise zaman ayarlı olduğu öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheli (Y.S) daha gözaltına alınırken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada zanlıların polisten kaçmaya çalışmaları ve çantayı aracın altına atmaları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.

Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çantadan yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı madde ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement