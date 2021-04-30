Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya’daki ırkçılığı anlattı: ‘Türk’sün’ diyerek...

İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Alman Milli Futbolcu İlkay Gündoğan, "The Playes Tribune"a yaptığı açıklamada özel hayatıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını döneminde aylarca ailesini bile göremediğini belirten Gündoğan, "8 ay boyunca kardeşimi ve ailemi göremedim. Diğer aile bireylerini ise yaklaşık bir yıldır görmüyorum. En yakın arkadaşlarımla uzun zamandır görüşemedim" dedi.



Hep yalnızdım!

KENDİSİNİ yalnız hissettiğini belirten Gündoğan, "Bazı insanlar futbolcuların mükemmel bir hayatı olduğunu düşünebilir. Fakat bizlerin de her zaman şanslı olmadığı gerçeği vardır. 18 yaşında evimden ayrıldım ve kariyerim boyunca bugüne dek hep yalnızlık çektim. Profesyonel futbolcuların kaderidir bu. Ünlü olabilirsiniz, ama bazı gerçekler hiç değişmez. Ben gençliğimi futbola kurban ettim" diye konuştu.



ımda neler düşündüğünü yakından gördüm. Gündoğan ismini duyunca 'Sen Türk'sün, bu kirayı ödeyecek gücün var mı?' diye sordular. Ben de 'Profesyonel futbolcuyum' deyince düşünceleri değişti. Ne acıdır ki bana bu şekilde davranan insanlar da yabancıydı.



Peki ben kimim?





İLKAY Gündoğan, "Kendimi hem Türk hem de Alman hissediyorum. Bunu kabul etmeyen insanlara ben de soruyorum. Peki ben kimim?" dedi. 8 yaşında Schalke'ye transfer olduğunu anlatan ünlü futbolcu, "9 yaşında sakatlanınca beni takımdan gönderdiler. O günlerde artık futbolculuk hayallerimin bittiğini düşündüm. 3 sene sonra beni yeniden istediler, ama bu kez ben gitmek istemedim" ifadelerini kullandı.