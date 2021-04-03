TCG Yavuz fırkateyni, NATO unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'TCG Yavuz fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG Kemalreis, ESPS Mendez nunez ve ROS Regina Maria ile geçiş eğitimleri icra etti.' ifadelerine yer verildi.