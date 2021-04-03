TCG Yavuz fırkateyni, NATO unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yavuz fırkateyninin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG Kemalreis, ESPS Mendez Nunez ve ROS Regina Maria ile geçiş eğitimleri icra ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'TCG Yavuz fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG Kemalreis, ESPS Mendez nunez ve ROS Regina Maria ile geçiş eğitimleri icra etti.' ifadelerine yer verildi.
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