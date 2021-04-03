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Kredi kartı kullananlar dikkat! 'Asgari tuzak var'

Kredi kartı günümüzde genç yaşlı demeden kullanımı giderek yaygınlaşan bir ödeme bir kredi aracı olarak dikkat çekiyor. Kredi kartı kullanan çoğu kişi bir borç sorunu ile karşılaşıyor. Bunun nedeni tüketicinin kredi kartlarını bedava ödeme aracı olarak görmesi olarak ifade ediliyor. Kredi kartı kartı kullanımında yanlış tercihler tüketiciyi borç batağına sürükleyebiliyor. İşte kredi kartı kullanırken tüketicinin dikkat etmesi gerekenler...

Güncel / 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:30
Kredi kartı kullananlar dikkat! 'Asgari tuzak var'

Türkiye'de kredi kartı son 30 yılda giderek yaygınlaştı ve hayatımızın her alanına girdi. Bugün toplamda 60 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımına sunulmuş durumda. Kredi kartı kullanabilecek yaştaki insanları düşünürseniz her cüzdanda en az 2 kart olduğu sonucuna ulaşırız.

Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş, ekonominin kayıt altına alınması ve vergi kaçağının önlenmesi açısından öne çıkıyor. Bunun yanında bireysel anlamda baktığımızda da birçok avantajları bulunuyor. Hatta başka ülkelerde olmayan taksit fırsatı da var. Ama bilinçli kullanmak şartıyla....

PEKİ KREDİ KARTI KULLANIMINDA HATA NEREDE?

İnsanlar genelde kredi kartını bir ödeme aracı olarak görmüyor. Birçoğu onu 'Bedava alışveriş aracı' olarak bilinç altına kodlamış. İnsan cebinden nakit bir para çıkmadığı için de alışverişi karşılıksız yaptığı psikolojisine bürünüyor. Ancak durum böyle değil. Aslında kredi kartı harcamasıyla insanlar gelecek ayı ki gelirlerini harcıyor.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA 'ASGARİ TUZAK'

Burada bir ölçü koymanız gerekiyor. Ödeyebileceğiniz kadar harcayıp harcadığınız tüm tutarı öderseniz bir aylık kredi kullanmış olursunuz. Buradaki tehlike harcadığınız miktarın tamamını ödemediğinizde ortaya çıkıyor. Asgari tutarı ödeme kolaylılığına kapıldığınızda bankaların borç sarmalına girmiş olursunuz.

Banka borcun küçük bir bölümünü ödeme imkanını size sunuyor. Harcanılan 1000 lira yerine 300 ödemek cazip geldiğinden aslında tüketici 700 lira daha borcu olduğunu unutuyor. Bu durum süreklilik arz ettiğinde faiz sarmalı içine giriliyor. Üstelik günlük işleyen faiz sistemi çalışıyor.

Asgari tutarı ödeyerek devam ederseniz harcama da yapıyorsanız 1 yıl sonra borcunuzun aynen durduğunu fark edeceksiniz. Eğer borcunuzu krediledirirseniz elinizden geldiğince asgari ödeme tutarından fazlasını ödemeye çalışın.

KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT!

>> Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın.
>> Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını, mümkünse borcun tamamını ödeyin.
>> Gelen ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın.
>> Kredi kartınızdan nakit çekim kullanmamaya özen gösterin.
>> Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın..

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