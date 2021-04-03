İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne?

DURUMU LEHİMİZE ÇEVİRMEK ELİMİZDE

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı.İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.