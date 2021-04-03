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İBB Bilim Kurulu'nun derdi Ramazan oldu: Teravih Namazı'na değil, Ramazan'a bak!

İstanbullunun sorunları dışında her konu ile ilgilenen CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 'Bilimsel Danışma Kurulu', Ramazan ayına sayılı günler kala toplu ibadet uyarısı yaptı.

Güncel / 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:10
İBB Bilim Kurulu'nun derdi Ramazan oldu: Teravih Namazı'na değil, Ramazan'a bak!

Koronavirüsle mücadele sürecini baltalamaktan başka millet yararına hiçbir katkı sunmayan çevreler, Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı yaklaşırken yine sahneye çıktı.

İBB, korsan Bilim Kurulu'nu topladı!

İBB'ye ait toplu taşıma araçlarındaki kalabalığa, Boğaziçi provokatörlerinin ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshine itiraz edenlerin hınca hınç eylemlerine karşı; kör, sağır ve dilsiz kalan İBB'nin paralel 'Bilimsel Danışma Kurulu', gözünü Ramazan ayında kılınacak Teravih namazlarına dikti.

Toplu ibadette tehlike var da eylemde yok mu?

Alınması gereken acil önlemleri sıralayan İBB'nin paralel 'Bilimsel Danışma Kurulu', Teravih Namazı için şu değerlendirmeyi yaptı: 'Halkımızın dini ihtiyaçlarını ve ibadetlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için dini otoriterlerce neden toplu ibadet yapılamayacağı konusunda toplum bilgilendirilmeli, ev içi sürdürülebilecek uygun çözümler sunulmalıdır.'

Başarı ile süren aşılama sürecini hedef aldılar

16 milyon vatandaşımız aşılamasının tamamlandığı süreci de hedef alan paralel 'Bilimsel Danışma Kurulu', aşılama sürecini de hedef aldı:

'Salgının bitmesi için en büyük umudumuz aşılanmadır. Günlük yapılan aşı hızı arttırılmalı. Aşı kişileri salgın hastalığın bulaşmasından değil hastalığın şiddetinden ve olumsuz sonuçlarından korumaktadır. Aşı olmuş kişi hastalığa yakalanabilir ve hastalığı bulaştırabilir. Bu açıdan aşı olunmasının yanında maske, mesafe ve hijyen gibi salgın kurallarına tam uyulması gerekmektedir.'

Günlük test sayısı 200 binin üzerinde seyrederken, test sayısının da az olduğunu iddia eden paralel 'Bilimsel Danışma Kurulu', şu açıklamayı yaptı:

'PCR test sayımız en az iki kat arttırılmalı, hangi varyantların görüldüğü, kümelenmeler ve bulaş kaynakları düzenli aralıklarla açıklanmalıdır. Öğretmenlere, okul çalışanlarına, halkla yakın iletişime giren tüm meslek mensuplarına (güvenlik görevlileri, polisler, şoförler, gıda satıcıları gibi) düzenli PCR testi uygulanmalıdır.'

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