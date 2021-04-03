Burundan sprey şeklinde uygulanabilen Intranazal aşı en erken sonbaharda uygulanabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yerli sprey aşı çalışmaları devam ediyor. Aşıda çok yakında insan deneylerine, yani Faz 1 aşamasına geçilmesi hedefleniyor.



AŞININ DETAYLARI FAZ 2'DE BELLİ OLACAK



Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, burundan sprey şeklinde uygulanan İntranazal Covid aşısının etkinliği ve kaç doz uygulanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısında Faz 2 çalışmasının çok önemli olduğunu söyleyen Savaşçı, 'Aşının kimlere uygulanacağı, yan etki profilleri, kaç doz uygulanacağı Faz 2 çalışmasında ortaya çıkacaktır' dedi.



'BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİ DAHA AKTİF HALE GELECEKTİR'



Savaşçı, koronavirüsün damlacık yoluyla bulaştığını anımsatarak, vücuda özellikle burun ve ağız yoluyla giriş yaptığını belirterek, şunları söyledi:



'Burada da bağışıklık hücrelerimiz var. Siz ilk başta aşıyı burundan uygularsanız oradaki bağışıklık hücreleri daha aktif hale gelecektir ve vücudun savunma sistemine daha fazla bir uyaran yapacaktır. Hem koruyuculuk oranı yüksek olacaktır hem virüsün giriş yollarını da bloke ettiği için daha yüksek koruyuculuğa ulaşıp toplumda kısa sürede net bir sonuç elde etme ihtimalimizi arttırmış olacağız.'



'EN ERKEN SONBAHARDA UYGULANACAKTIR'



Doç. Dr. Savaşçı, sprey aşıda klinik deneylerle ilgili olarak, 'Faz 1 bittikten 3 ay sonra Faz 2 başlar, dolayısıyla bu aşı en erken sonbaharda uygulanacaktır. Aşının kimlere uygulanacağı, yan etki profilleri Faz 2 çalışmasında ortaya çıkacaktır; şu an için biraz erken aşamadayız. Bu çalışmalarda Faz 2 çalışmaları çok önemlidir. Hem yan etki hem koruyuculuk oranları hem de kaç doz uygulanacağı anlamında Faz 2 çalışması bize sprey aşıda yön verecektir' dedi.