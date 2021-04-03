1995 rakımlı tepede kritik toplantı! Bakan Akar ve Komuta Kademesi Namaz Dağı'nda...

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.