Tam kapanma öncesi 1 Mayıs anmaları erken başladı

Bugün Türkiye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası açıklanan 17 günlük tam kapanma süreci, saat 19.00'dan itibaren resmi olarak başlıyor.



Ölümcül virüs korona, dünyada birçok ülkede 1 Mayıs kutlamalarının ertelenmesine neden olurken Türkiye'de her yıl 1 Mayıs kutlamalarında meydanlara dökülen sol partiler ve sendikalar, birçok ilde tam kapanma öncesi bir araya geldi.







ANKARA'DA POLİSE SALDIRI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede toplu gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.



Ancak Ankara'da DİSK, KESK, TMMOB gibi sendika ve odalar, yasak kararına rağmen eylem düzenlemek istedi.





Daha sonra 1 Mayıs eylemlerine izin vermeyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.



Birçok eylemci ellerindeki pankartlarla polise saldırdı. Polis kendisine yapılan saldırı sonrası eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu.



