Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tam kapanma açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da tam kapanma ile ilgili detayları paylaştı.







TAM KAPANMA BAŞLADI



Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma süreci, saat 19.00 itibarıyla başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tam kapanmayla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.







"BAYRAM, BAYRAM OLSUN"



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun." dedi. Koca, ayrıca üzerinde "İnanın, başaracağız" yazan bir görsel de paylaştı.



29 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ



Öte yandan; Sağlık Bakanlığı 29 Nisan koronavirüs verilerilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı da 2 bin 715 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Bugün 339 kişi koronavirüs nedeniyle vefat ederken, toplam vefat sayısı 39 bin 737'ye yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 43 bin 253 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e ulaştı. Bugüne kadar 46 milyon 996 bin 712 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 788 bin 700 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.