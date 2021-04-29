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O teröristler keşif yapmış! İstanbul'u kana bulayacaklardı!

Dün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na patlayıcı koymaya çalışan şüphelilerle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre gözaltındaki 3 şüpheli önce sabah saatlerinde otogara giderek keşif yapmış. Y.S.'nin patlayıcıyı getirdiği belirlenirken, İ.Z. ve R.A.'nın öğleden sonra otogarın 4 ayrı noktasında bombaları patlatmayı planladıkları öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelecek olan polis ekiplerine de zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planladıkları ortaya çıkarıldı.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 21:08
O teröristler keşif yapmış! İstanbul'u kana bulayacaklardı!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınırken, polisteki sorgusu süren Y.S.(39), İ.Z.(27) ve R.A.(25) adlı şüphelilere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

TEKSTİL FİRMASINDA ÇALIŞIYORLAR

Şüphelilerden R.A.'nın bir tekstil firmasında reçmeci olarak, İ.Z.'nin de bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı bildirildi. Keşif yapan ve bombanın ele geçirildiği operasyondan saatler sonra Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yakalanan Y.S'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yattığı belirlendi.

SABAH SAATLERİNDE OTOGARDA KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerin tam kapanma yoğunluğunun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün sabah saatlerinde keşif yaptıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı İstanbul Otogar'daki patlayıcı operasyonu kamerada

Yaptıkları keşfin ardından bombalı çantayı Y.S.'nin getirerek, İ.Z., ve R.A.'ya verdiği ortaya çıkarıldı.

4 AYRI YERİ PATLATMAYI PLANLADILAR

Şüphelilerin çantada bulunan 4 uzaktan kumandalı bombayı otogarda 4 ayrı yerde patlatmayı planladıkları öğrenildi.

POLİSLERE DE SALDIRACAKLARDI

Öte yandan daha sonra olay yerine gelecek olan polislere 2 zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planladıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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