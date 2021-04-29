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İzmir depremiyle ilgili flaş gelişme: Şüphelilerin sayısı 20'ye yükseldi

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı, şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 14:29
İzmir depremiyle ilgili flaş gelişme: Şüphelilerin sayısı 20'ye yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün başlatılan operasyonda bugün 7 kişinin daha yakalanmasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınanlardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 7 şüpheli, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, kendilerinin sorumlu olmadıklarını, çalıştıkları dönemde yetkinin müteahhitte bulunduğunu ve sorumlunun müteahhit olduğunu savundukları öğrenildi.

OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 Kasım 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesinden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı ve projelendirme hataları bulunduğu tespiti sonrası işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltı kararı verilen zanlılardan 13'ü dün yakalanmıştı.

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