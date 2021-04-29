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İçişleri'nden 29 belediyeye gri pasaport soruşturması!

İçişleri Bakanlığı, 29 belediye hakkında 'gri pasaport soruşturması' başlattı. Soruşturma için 3 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 19:48
İçişleri'nden 29 belediyeye gri pasaport soruşturması!

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 29 belediyeye yönelik 'Gri Pasaport Soruşturması' başlatıldığı bildirildi. Büyük çoğunluğunu AK Partili belediyelerin oluşturduğu soruşturmada 3 mülkiye müfettişinin görevlendirildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında CHP ve HDP'li bazı belediyelerin de inceleneceği belirtildi.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU! 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri pasaportla yurt dışına yapılan gezilerle ilgili yaptığı konuşmada 2018'den sonra belediyelerden grup halinde yurt dışına çıkan kişi sayısının 2 bin 872, bunlardan pasaport süresi dolup da dönmeyen kişi sayısının ise 804 olduğunu söyledi.

NTV'de katıldığı programda konuşan Bakan Soylu, son günlerde basında yer alan belediyeler aracılığıyla yurt dışına yapılan gezilerle ilgili, "2018'de yani pasaportlar nüfus idaresine geçtikten sonra hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan toplam kişi sayısı 109 bin. Belediyelerden grup halinde yani bir organizasyonla yurt dışına çıkan, illa ki bunlar gidip de kalanlar değil, 2 bin 872 kişi. Pasaport süresi bitip dönmeyen 804 kişi." dedi.

Bakan Soylu, "Son 6-7 ayda 4 bin 496 kişinin hizmet damgalı pasaport talebi valiliklerimizce reddedilmiştir. Valiler idari yetkisini kullanmışlar, biz bu pasaportları vermeyelim demişler. Netice itibarıyla bu esnada gidenler de olmuş. Malatya Yeşilyurt'la ilgili bu hadise gelince 1,5 ay önce biz hemen soruşturmaya başladık. Elazığ'la ilgili soruşturmaya başladık. Oradaki bir veya iki belediye var, soruşturmaya başladık. Malatya ve Elazığ'ı da ilave edersek 19 ilde 27 belediyede şu anda 13 müfettişimiz bu soruşturmayı yapıyor. Sonuç ne çıkacak, kim gitti, kim gelmedi." diye konuştu.

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