DHMİ: İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadı

Koronavirüs salgınının tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olduğu bir dönemde, Türkiye bu konuda başarılı performans sergilemeye devam ediyor.



Türkiye'nin dev projelerinden İstanbul Havalimanı, pandemi sürecinde Avrupa'daki önemli havalimanlarını geride bıraktı.



Bununla birlikte, söz konusu havalimanının Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) 2020 yılı için yaklaşık 230 milyon euro alması gerektiği iddiası ortaya atılmıştı.



CHP'NİN İSTANBUL HAVALİMANI İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise '18 günlük tam kapanmada otoyol, köprü ve yalnızca İstanbul Havalimanı için ödenecek araç ve yolcu gelir garantisinin toplam tutarı en az 1 milyar lirayı bulacak.' diye konuşmuştu.



İddialara yanıt veren DHMİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'na geçen yıl hiçbir garanti ödeme yapılmadığını bildirdi.



'KARALANMAYA ÇALIŞILAN İSTANBUL HAVALİMANI...'

Açıklamada, 'Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir.' denildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Uçmayacak uçağın, uçağa binmeyecek yolcunun da parası ödenecek.'' şeklindeki söylemlerin asılsız olduğunu anımsattı.



'BU GURUR HEPİMİZİN'

Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '@igairport 17 bin 407 uçuşla Mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin.' ifadesini kullandı.



'HİÇBİR GARANTİ ÖDEMESİ YAPILMAMIŞTIR'

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapıcı ve doğru eleştirinin mükemmelliğin yolunu açtığını kaydetti.



Samsunlu, 'Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İGA'ya 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.