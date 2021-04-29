USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

DHMİ: İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadı

Türkiye havacılığının gelişiminde lokomotif görevi yapan İstanbul Havalimanı ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialar çürütüldü.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 11:23
DHMİ: İstanbul Havalimanı'na 2020'de garanti ödeme yapılmadı

Koronavirüs salgınının tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olduğu bir dönemde, Türkiye bu konuda başarılı performans sergilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin dev projelerinden İstanbul Havalimanı, pandemi sürecinde Avrupa'daki önemli havalimanlarını geride bıraktı.

Bununla birlikte, söz konusu havalimanının Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) 2020 yılı için yaklaşık 230 milyon euro alması gerektiği iddiası ortaya atılmıştı.

CHP'NİN İSTANBUL HAVALİMANI İDDİASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise '18 günlük tam kapanmada otoyol, köprü ve yalnızca İstanbul Havalimanı için ödenecek araç ve yolcu gelir garantisinin toplam tutarı en az 1 milyar lirayı bulacak.' diye konuşmuştu.

İddialara yanıt veren DHMİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'na geçen yıl hiçbir garanti ödeme yapılmadığını bildirdi.

'KARALANMAYA ÇALIŞILAN İSTANBUL HAVALİMANI...'
Açıklamada, 'Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir.' denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Uçmayacak uçağın, uçağa binmeyecek yolcunun da parası ödenecek.'' şeklindeki söylemlerin asılsız olduğunu anımsattı.

'BU GURUR HEPİMİZİN'
Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '@igairport 17 bin 407 uçuşla Mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin.' ifadesini kullandı.

'HİÇBİR GARANTİ ÖDEMESİ YAPILMAMIŞTIR'
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapıcı ve doğru eleştirinin mükemmelliğin yolunu açtığını kaydetti.

Samsunlu, 'Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İGA'ya 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement