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Sağlık sistemi için ek kaynak sağlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, pandemi süresinde sağlık sistemine 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:43
Sağlık sistemi için ek kaynak sağlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salgın süresinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için sağlık sistemine yaklaşık 7 milyar lira daha ek kaynak aktardı.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesinde yer alan çeşitli işlemler için SGK tarafından ödenen tutarlara, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 10 ila yüzde 20 oranlarında artış sağlanırken tıbbi malzemeler için ödenen tutarlara da yüzde 10 artış yapıldı. Bakanlık, söz konusu bu düzenlemeler için 6,3 milyar TL ek kaynak aktardı.

DİYALİZ HİZMETİ İÇİN 2,7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

SUT'ta yer alan diğer iyileştirmelerin yansıra bir diğer iyileştirme de diyaliz hizmetlerine yönelik yapıldı. Diyaliz işlemleri için SGK tarafından ödenen tutarlar 2016 yılından bu yana düzenli olarak artırılırken, son düzenleme ile yüzde 20'lik artış yapılarak diyaliz hastalarının tedavileri için toplamda 540 milyon TL ek kaynak tahsis edildi. 2020 yılında diyaliz hizmeti alan 115 bin vatandaş için 2,7 milyar TL ödeme yapılmıştı.

Öte yandan, çölyak ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören hastalarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere de 23 milyon TL ek kaynak tahsis edildi. 2020 yılında çölyak hastalığı ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören 34 bin kişi için 45 milyon TL nakdi ödeme yapılırken, bu vatandaşlar için yapılan nakdi ödemelere yüzde 25'i bugünden, yüzde 25'i de Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında artış yapıldı.

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