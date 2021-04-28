Melek İpek hayallerini açıkladı: İşte okumak istediği bölüm...

Antalya'da, geçen 8 Ocak'ta evlerinde kelepçeli çıplak işkence yapan 36 yaşındaki eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vuran 31 yaşındaki Melek İpek, önceki günkü duruşmada, TCK 27 / 2 maddesi uyarınca "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğinde tahliye edildi.



108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, ilk geceyi kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ. (7) ile hasret gidererek geçirdi. Yaşadığı şoku atlatmaya çalışan Melek İpek, sabah kalkar kalmaz şalvarını giyip işe koyulurken, bir yandan da gelen telefonlara cevap vermeye çalıştı.



'ONLARI ÇOK ÖZLEMİŞİM'



SABAH'a konuşan Melek İpek, "Şuan kendimi rüyada gibi hissediyorum. Cezaevinde hep kızlarım, kardeşlerim, anne ve babamım özlemi çektim. Ama en çok kızlarımın kokusunu özlemişim. Allah hiçbir anneye evlat özlemi yaşatmasın. Özgürlüğüme kavuştuktan sonraki ilk gecemi, kızlarımla birlikte aynı uyuyarak geçirdim."





"Sabah ailece kahvaltı yapmak inanılmaz bir mutluluk verdi. Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Avukatım Ahmet Onaran çok ama çok çalıştı. Ona nasıl teşekkür etsem hakkını ödeyemem. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş." dedi.



ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANACAĞIM



Melek İpek, "Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalimde Tıp Fakültesi'ne girmekti. Kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Bundan sonraki hayatımdaki önceliğim iki kızımın eğitimi." sözlerini kullandı.



Melek İpek, "Artık hem kendim hem de kızlarım için çalışacağım. Hayat ileriye doğru akar geriye doğru anlaşılır. Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem, Tüm Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.