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İzmir'deki deprem soruşturmasında flaş gelişme!

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem ile ilgili soruşturmada yeni bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:38
İzmir'deki deprem soruşturmasında flaş gelişme!

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde 115 kişiye mezar olan 8 bina ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Raporda binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan ve düşük kaliteli malzeme kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı belirtildi. Daha önce 7 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 17 kamu görevlisi hakkında İçişleri Bakanlığı'nda soruşturma izni talep edildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan 8 binada 115 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarda sorumluluğu olan kişiler hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. Yıkılan binalarla ilgili belediyelerden projeler, bilgi ve belgeler temin edilerek detaylı inceleme yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan alınan numuneler analiz edildi. Binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan ve düşük kaliteli malzeme kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı tespit edildi. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapıldı.

7 AKADEMİSYEN İNCELEME YAPTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. 4 akademisyen de deprem bölgesine giderek binaların enkazları kaldırılmadan önce inceleme yaptı. Savcılık tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihaî raporlar hazırlanması istendi. Ortak raporun tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Gelinen aşama itibariyle nihaî raporların tamamlanmak üzere olduğu bildirilmiştir. TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istenmiş olup, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi istenmiştir. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adlî kontrol tedbiri uygulandı.

17 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep edildi. Depremle ilgili soruşturmanın tüm detaylarıyla titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

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