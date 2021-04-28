Bilim Kurulu'ndan 17 günlük tam kapanma toplantısı! Bakan Koca açıklama yapacak...

Kabine toplantısında alınan 17 günlük tam kapanma ve sert tedbirler sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez toplanıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans üzerinden yapılacak toplantı saat 16.30'da başlayacak.



Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek ve tavsiyleri açıklayacak. Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.



Koca, milyonların merak ettiği sorulara açıklık getirecek.