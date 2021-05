Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi dünya basınında: Türk lider soykırım dersi verdi

Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ABD Başkanı Joe Biden'a kapsamlı bir soykırım iddiası yanıtı verdi.



ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAKİ TARİHİ BİLGİLER



Erdoğan konuşmasında şu tarihi bilgileri de aktardı 'Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 tarihi sadece Osmanlı devletinin savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten Taşnak, Hınçak ve Ramgavar gibi örgütleri kapatıp 235 yöneticisini tutukladığı gündür. Daha ortada ne Sevk ve İskan Kanunu ne de bunun uygulaması olmadığı için yaşanan herhangi bir can kaybı da söz konusu değildir. Ülkemizdeki Ermeni toplumu dünyadaki genel uygulamaya paralel şekilde bu tarihi kendi acılarını anma günü olarak kabul etmiştir. Biz de gerçekte bu tarihte ne olduğunu bilmemize rağmen Ermeni toplumunun tercihine saygı duyarak kendilerine bir süredir acılarını paylaşan mesaj gönderiyoruz. Osmanlı devletinin 24 Nisan'da yaptığı bu tutuklamaların ardından 27 Mayıs'ta Sevk ve İskan Kanunu çıkartılmış, 1 Haziran'da da uygulamasına geçilmiştir. Yapılan işlem muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil yürüyen bir isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış bir tedbirdir.'



DÜNYADA BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ



Uluslararajı basın kuruluşları ise Başkan Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şu başlıkları attı.



Reuters: Erdoğan, Biden'ı Ermeni deklarasyonu ile attığı 'yanlış adım'dan dönmeye çağırdı.



Financial Times: Erdoğan'ın Biden'ın açıklamaları sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni düşük seviyeye gerilediğini dile getirdi.



Washington Post: ABD tarihi soykırım olarak, Türkiye siyasi kan davası olarak görüyor.



CBS News: Tarih dersi veren Türkiye lideri, ABD Başkanı'nı sert şekilde eleştirdi.



The Times of Israel: Erdoğan, Biden'ın Ermeni 'soykırımına' dair 'tutarsız' kararını fırçaladı.



Voice of America: Erdoğan, Başkan Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları için 'soykırım' sözünü kullanmasının 'mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı' olduğunu söyledi.



Al Jazeera: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın açıklamasının NATO müttefikleri arasındaki ikili ilişkilerde 'derin bir yara' açtığını söyledi.



Sydney Morning Herald: Erdoğan, Biden'dan Ermeni açıklamalarından dönmesini istedi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.



Sözcü Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, 'Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz.



Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz' ifadesini kullandı.